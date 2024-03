Halle/MZ. - Bei immer mehr Menschen werden psychische Störungen diagnostiziert. Es ist zunächst ein gutes Zeichen: Weil sich mehr Betroffene trauen, sich mit ihren Beschwerden einem Arzt anzuvertrauen. Das war vor Jahrzehnten nicht so selbstverständlich. Die Zahlen können aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die Belastungen in Job und Alltag zugenommen haben. Die Aufgaben haben sich verdichtet, vieles soll in kürzerer Zeit erledigt sein, am besten gleichzeitig. Auch das kann eine Depression mit auslösen, die Ursachen liegen dann sicherlich tiefer.

Und auch wenn es heute eine größere Sensibilität für psychische Erkrankungen gibt: Das Stigma besteht weiter. Depressionen werden noch immer nicht als das gesehen, was sie sind: eigenständige Erkrankungen, die jeden treffen können. Sie haben nichts mit persönlichem Versagen zu tun. Menschen mit Depressionen sind im gesunden Zustand oft verantwortungsvolle Menschen. Aufklärung ist wichtig, damit Betroffene ermutigt werden, sich Hilfe zu holen. Das ist keine Schande, sondern im Gegenteil: Selbstfürsorge. Es nützt niemandem etwas, wenn Erkrankte ihre Beschwerden irgendwie aushalten, sich immer schwerer durchs Leben schleppen. Sie haben eine Verantwortung für sich, aber auch für andere. Und sie können nur durch ärztliche Hilfe wieder auf die Beine kommen – und besser auf sich achten. Je früher, desto besser.