Demokratie unter Druck: Haseloff warnt vor „Mehrheit Unzufriedener“

Zum 30. Geburtstag der Landesverfassung gibt es für diese viele Lob - aber auch bange Fragen an die Zukunft.

Magdeburg - Wortgefechte im Parlament, wütende Proteste auf der Straße: Die Geburt der Landesverfassung im Jahr 1992 war politisch heftig umstritten. 30 Jahre später haben Landtag, Regierung und Landesverfassungsgericht am Mittwoch das damals beschlossene Dokument in einer Feierstunde gewürdigt; von den einst starken Emotionen war nichts mehr zu spüren. Die in der Verfassung entworfenen staatlichen Strukturen hätten sich als „sehr stabil, handlungs- und widerstandsfähig erweisen“, lobte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU).