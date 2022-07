Dem Krieg zum Trotz: Warum Ukrainer und Russen auf dem Bolzplatz zusammenhalten

Während sich ihre Landsleute knapp 2.000 Kilometer entfernt auf dem Schlachtfeld bekämpfen, messen sich gebürtige Russen und Ukrainer in Leipzig jeden Sonntag auf dem Fußballplatz. Wie gehen sie mit dem Krieg in Osteuropa um?

Leipzig/MZ - „Dawai, dawai!“ - auf deutsch: Schneller, schneller! - schallt es auf Russisch über den Kiesplatz. Der Sturm auf das Tor nimmt gerade Fahrt auf. Zusammengezogene Brauen, gepresste Lippen - dem Dutzend Männer in neongelben und knallorangen Leibchen ist die Anspannung in die Gesichter geschrieben. Dann eine schnelle Kombination, der Pass ist perfekt in den Lauf gespielt. Der Mann mit den kurzen grauen Haaren holt zum Schuss aus - und verfehlt den Ball. Die Anspannung bricht, Lachen schallt über den Fußballplatz, Hände klatschen aneinander. „Auf Rasen hätte es geklappt“, ruft ein Gegenspieler und grinst. Die Stimmung ist ausgelassen, man kennt sich, man mag sich. In der gegenwärtigen Situation ist das nicht selbstverständlich.