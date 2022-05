DDR-Zusatzrenten: Senioren in Sachsen-Anhalt fühlen sich betrogen

Halle/MZ - Siegried Schröter wirkt aufgeregt. Sie spricht schnell, erinnert sich an viele Details, zwischendurch gießt sie Tee ein. Die 73-jährige Weißenfelserin trägt einen auffällig glitzernden Pullover, als ob noch einmal alles voll ausgeleuchtet werden soll: ihr Leben und ihre Wut. Hinter ihr hängt ein Foto an der Wand. Ein junges Mädchen lächelt in die Kamera. „Das war die Hochzeit meiner Schwester. Da war ich 16 Jahre alt.“ Damals stand sie kurz vor der Lehre zur Krankenschwester. Insgesamt 47 Jahre hat sie bis zur Rente voll gearbeitet. Doch im Ruhestand ist sie nicht. Sie arbeitet noch, weil die Rente nicht reicht. Etwa 1.300 Euro hat Schröter im Monat, das hört sich nicht wenig an. „Es ist aber nicht das, was mir zusteht.“