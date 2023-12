Magdeburg/dpa/DUR - Die Hochwasserlage ist vielerorts in Sachsen-Anhalt weiter angespannt. Die dritte von vier Hochwasseralarmstufen war am ersten Weihnachtsfeiertag an der Ohre am Pegel Wolmirstedt erreicht, an der Salzwedeler Dumme bei Tylsen, an der Mulde bei Golzern und der Unstrut bei Wangen, wie aus einer Übersicht der Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt hervorging.

Die Tendenz wurde jeweils mit langsam steigend, gleichbleibend beziehungsweise sinkend angegeben. An diversen weiteren Pegeln verschiedener Flüsse im Land war die Alarmstufe 2 erreicht.

Bei der Stufe 2 richten Städte und Gemeinden einen Kontrolldienst ein, ab der Stufe 3 gibt es einen ständigen Wachdienst und es wird mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen. Mit der Stufe 4 besteht Gefahr für die Allgemeinheit, für Wirtschaft und für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen.

Warnung vor Dauerregen im Harz - Hochwasserlage angespannt

Für den Landkreis Mansfeld-Südharz und das Harzer Bergland (Oberharz) wird außerdem Dauerregen bis Dienstagmittag 12 Uhr erwartet (26. Dezember).

Eine Hochwasserwarnung besteht derzeit für die Havel. An den Flüssen Elbe, Ehle, Aland, Ohre, Mulde, Schwarze Elster, Bode, Weiße Elster, Unstrut, Saale und Aller wird die Lage intensiv beobachtet.

Für das Flussgebiet Weiße Elster mit dem Nebenfluss Pleiße wird vor großem Hochwasser gewarnt. Für das Flussgebiet besteht der Saale besteht die Gefahr vor mittleren Hochwasser.

Pegelstände von Flüssen fallen vielerorts

Die Niederschlagsmengen gingen bis zum ersten Weihnachtsfeiertag zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, waren in den zurückliegenden 24 Stunden an den meisten Messstationen einstellige Niederschlagshöhen ermittelt worden. So fielen zwischen Sonntag 7.00 Uhr und Montag 7.00 Uhr in Stapelburg in der Gemeinde Nordharz 7 Liter je Quadratmeter, in den vorangegangenen 24 Stunden waren es noch knapp 29 Liter gewesen. In Wittenberg ging die 24-Stunden-Regenmenge von 20 auf 6,5 Liter je Quadratmeter zurück, in Freyburg/Unstrut fielen nach 25,5 Litern nur noch 0,8 Liter Regen je Quadratmeter binnen 24 Stunden.

Hohe Niederschlagsmengen hatte es von Sonntag bis Montag mit 27,7 Litern je Quadratmeter in Schierke am Fuß des Brockens gegeben, wie es hieß. In den vorangegangenen 24 Stunden waren 51 Liter gemessen worden.