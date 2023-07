Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Flugreisebranche kommt wieder in Schwung. Das zeigt sich auch am wichtigsten mitteldeutschen Flughafen Halle/Leipzig. Auch wenn die Fluggastzahlen noch nicht wieder auf Vor-Pandemie-Niveau sind, so zeigt sich doch ein Trend nach oben. Von Schkeuditz aus flogen im ersten Halbjahr 2023 bereits 850.000 Passagiere zu deutschen oder europäischen Zielen. Das sind mehr als in den kompletten Coronajahren 2020 und 2021.