Das Rätsel der Inzidenz: Warum sich Corona so unterschiedlich verbreitet

Halle (Saale) - Dessau-Roßlau ist das gallische Dorf der Corona-Pandemie – nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Deutschland. Denn das Virus scheint die Stadt an Elbe nicht einnehmen zu können. Bundesweit hat sie seit mehreren Tagen schon den niedrigsten Inzidenz-Wert. Dieser beschreibt, wie viele Infektionen mit Sars-Cov-2 es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Er ist damit ein Gradmesser des Infektionsgeschehens in einer Region. In Dessau-Roßlau lag der Wert am Mittwoch bei zehn. Der nur 20 Kilometer entfernte Kreis Jerichower Land hingegen meldete einen Inzidenz-Wert von ...