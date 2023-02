In der Händelhalle zog Janis McDavid das Publikum für eineinhalb Stunden mit seiner Lebensgeschichte in den Bann.

Halle/MZ - Kann ein Mensch ohne Arme und Beine einen Rennwagen mit Tempo 200 über den Hockenheimring lenken? Wem hier spontan nur ein schlichtes Nein einfällt, der ähnelt darin vielen Menschen, denen Janis McDavid in seinem Leben begegnet ist. All den Kopfschüttlern und Skeptikern, die ihm immer wieder vorhielten, was genau er niemals schaffen würde. So, wie er ist. „Ich könnte damit ganze Bücher füllen“, sagt der 31-Jährige.