Anatomisches Tiermodell Das große Pferdepuzzle: Wie das Meisterwerk des Dr. Auzoux an der Uni Halle erhalten wird

Schon 1867 hat das Pferdemodell auf der Weltausstellung in Paris die Besucher fasziniert. An der Martin-Luther-Universität in Halle wurde es nun nach der Restaurierung Stück für Stück montiert – inklusive Hirn und Herz.