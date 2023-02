Lehrermangel in Sachsen-Anhalt „Das fällt uns auf die Füße“: Darum sorgt die Extra-Stunde für Lehrer in einer Grundschule für Frust

Weil es an Personal mangelt, sollen Lehrer in Sachsen-Anhalft künftig eine Stunde länger unterrichten. Die Landesregierung sagt: Das ist zumutbar. Lehrer fühlen sich aber schon jetzt „ausgepowert“ und beklagen fehlende Wertschätzung. Warum Pädagogen aus einer Grundschule in Bitterfeld-Wolfen die Pläne der Politiker für fatal halten.