Das Duell geht in Wittenberg und Mansfeld-Südharz weiter - Wissenschaftler warnt

Ex-Minister André Schröder tritt in Mansfeld-Südharz gegen die AfD-Politikerin Cathèrine Kayser an.

Sangerhausen/Wittenberg - Überraschend deutlich hatte die CDU bei der Landtagswahl vor fast zwei Wochen das Rennen mit der AfD um die Position der stärksten politischen Kraft in Sachsen-Anhalt für sich entschieden. In zwei Kreisen wird es diesen Sonntag aber erneut spannend - in Mansfeld-Südharz und im Kreis Wittenberg steht Teil zwei des Parteien-Duells an: Nachdem am 6. Juni erste Wahlgänge parallel zur Landtagswahl keine Entscheidung gebracht haben, stehen nun Stichwahlen um die Posten des Landrates an.