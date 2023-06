Risiko für Kinder Darum werden „Elterntaxis“ zum Problem

Morgen für Morgen rollen vor Grundschulen in Sachsen-Anhalt die „Elterntaxis“ an. Väter und Mütter bringen ihre Kinder – und verstärken Probleme, die sie eigentlich vermeiden wollen. Viertklässler schreiben einen Brandbrief an Eltern.