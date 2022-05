Bundespräsident in Quedlinburg „Dann fahr ich gleich wieder“ - Steinmeier scherzt bei Welterbe-Visite mit Zahnärztin.

Der Bundespräsident verlegt seinen Amtssitz für drei Tage in die Welterbestadt Quedlinburg. Dabei will Frank-Walter Steinmeier vor allem nah an den Bürgern sein. Fast hätte er seinen Besuch aber schon nach wenigen Metern abgebrochen.