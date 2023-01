Cyber-Agentur bleibt in Halle: Noch 50 Mitarbeiter werden gesucht

HALLE/MZ - Die Cyberagentur des Bundes wird dauerhaft in Halle ihren Sitz haben. Vor gut zwei Jahren hat sie die Arbeit in der Saalestadt aufgenommen. Ursprünglich war dies nur als Zwischenlösung gedacht, um später ein Haus am Flughafen Leipzig/Halle zu beziehen. Nun verständigten sich das Bundesverteigigungs- und Bundesinnenministerium mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen, dass der Standort in Halle bleibt.

