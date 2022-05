Coronavirus in Sachsen-Anhalt: Wie Abwasser als Frühwarnsystem dient

Bernburg/Halle/MZ - Aus meterdicken Rohren stürzen die grau-braunen Wassermassen in den von Betonmauern gesäumten Zulaufkanal der Kläranlage. Dampfschwaden steigen von der Oberfläche empor in den klaren Morgenhimmel am Rand von Bernburg (Salzlandkreis). Ein süßlich-modriger Geruch hängt in der Luft. Abwassermeister René Konrad reckt sich über die Brüstung und deutet auf den trüben Strom. „Hier kommt alles Mögliche an“, sagt der 50-Jährige. Wasser aus der Toilette, aus Waschmaschinen, Zigarettenkippen, Zahnbürsten - und das Coronavirus.