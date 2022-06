Ministerin Grimm-Benne will Corona-Schutzmaßnahmen in Sachsen-Anhalt eigentlich nicht lockern. Warum Wittenberg bei Kontrolle der Impfflicht nicht hinterher kommt.

Halle (Saale)/MZ - Ungeachtet neuer Rekordinzidenzen fallen in Deutschland am Sonntag die meisten bundesweiten Corona-Regeln. Der Bundesrat hat am Freitag unter dem Protest einzelner Länder dem geänderten Infektionsschutzgesetz zugestimmt, das deutlich weniger allgemeine Schutzregeln im Alltag vorsieht. Fast alle aktuellen Regeln wie die Maskenpflicht in Geschäften und die Homeoffice-Pflicht werden gekippt. Den Ländern sind damit noch wenige Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen möglich.