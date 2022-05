Ungeimpfte müssen sich künftig vor Arbeitsbeginn testen lassen

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt steht geplantem 3G am Arbeitsplatz offen gegenüber. Welche Regeln auf Ungeimpfte zukommen.

Schon bisher müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zwei Tests in der Woche kostenlos anbieten - die Inanspruchnahme ist auf freiwilliger Basis.

Halle (Saale)/MZ - Arbeitnehmervertreter und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt stehen verschärften Regeln für Ungeimpfte am Arbeitsplatz offen gegenüber. „Angesichts der aktuellen Situation wird die 3-G-Regel am Arbeitsplatz wohl auch Teil der Lösung sein müssen“, sagt IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger der MZ. „Ausweichen oder wegducken“ gehe aufgrund der immer häufigeren Impfdurchbrüche nicht, erklärte Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau. „Wenn schon, dann lieber 3G als 2G.“