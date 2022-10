In eigener Verantwortung Die neue Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt setzt vor allem auf Vernunft

Seit dem 1. Oktober gelten neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt. Viel verändert sich allerdings nicht. Vor allem in Schulen gibt weniger Regeln als im vergangenen Herbst. PCR-Test, Quarantäne, Maskenpflicht - was jetzt zu beachten ist.