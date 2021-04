Corona-Notbremse kommt laut Kekulé zu spät

Halle (Saale) - Die am Dienstag verkündete „Bundesnotbremse“ komme zu spät. Das hat der Virologe Alexander Kekulé in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge des MDR-Podcasts „Kekulés Corona-Kompass“ gesagt.

„Ich gehe davon aus, dass das einfach zu spät ist, was wir gerade machen - zumindest für einige Bundesländer.“ In seinen Augen sei es problematisch, wenn die bundeseinheitliche Regelung nicht konsequent von allen Ländern umgesetzt werde. „Die Länder, die das aufgrund scheinbar niedriger Inzidenz riskieren, die machen halt ein Experiment mit ungewissem Ausgang.“

Zwar halte er nächtliche Ausgangssperren nicht für zielführend - er sei überzeugt, dass ein „selektives Bremsen“ besser sei. Wenn die Verantwortlichen in der Politik sich aber nicht dazu durchringen können, bleibe „nur der Hammer am Schluss“, so Kekulé. „Und da muss man dann auch sagen, je schneller, desto besser.“ (mz)