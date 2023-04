Jäger in Sachsen-Anhalt Corona löst Jagd-Boom aus: Warum Frauen immer häufiger auf die Pirsch gehen

Jung, weiblich, naturverbunden: Die Zahl der Jäger in Sachsen-Anhalt wächst seit der Corona-Pandemie stetig. Unter den Neulingen sind zunehmend auch junge Frauen. Was sie in den Wald lockt und welche Folgen das für die Szene hat.