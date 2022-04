Protestwelle gegen Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Die große Wutwelle türmte sich ab dem 11. November auf. An diesem Tag verschickte das Bildungsministerium in Magdeburg einen Brief an alle Schulleiter in Sachsen-Anhalt, darin die Info: Künftig dürfen Schüler ihre Corona-Schnelltests nicht mehr zu Hause, sondern nur noch in der Schule absolvieren. Grund der Neuregelung: Angesichts steigender Corona-Zahlen im Bundesland wollte das Ministerium in puncto Schnelltests wirklich auf Nummer sicher gehen - letztlich also auch Betrug ausschließen und so möglichst wenig Infektionen riskieren. Was folgte, war eine regelrechte Welle des Protests.