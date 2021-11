Corona in Sachsen-Anhalt Lage spitzt sich zu: Zahl freier Intensivbetten schrumpft - ein Landkreis nun ohne Kapazitäten

Die Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern spitzt sich rapide zu. Wurden am Donnerstagnachmittag noch 90 freie Intensivbetten gemeldet, waren es am Freitagnachmittag nur noch 66. Am Samstag entspannte sich die Lage leicht: 68 freie Intensivbetten stehen derzeit zur Verfügung. Doch in einem Landkreis stehen die Kapazitäten bei Null.