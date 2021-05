Corona-Inzidenzen sinken weiter: Diese Landkreise sind schon unter 50

Halle (Saale) - Die Zahl der Corona-Infizierten in Sachsen-Anhalt sinkt weiter. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut landesweit eine 7-Tage-Inzidenz von 61,1. Sachsen-Anhalt liegt damit weiter unter dem Bundesdurchschnitt.

Am Freitag sprang mit dem Harz auch der letzte Landkreis unter die Schwelle von 100. Hält der Trend an, gilt in etwa einer Woche überall wieder die Landes-Verordnung, die „Bundes-Notbremse“ ist dann in ganz Sachsen-Anhalt außer Kraft.

Insgesamt fünf Landreise meldeten sogar eine Inzidenz von unter 50. Das sind Halle (45,7), Anhalt-Bitterfeld (25,9), Salzlandkreis (47,6), Börde (46,2) und die Altmark (36,1). Mit einer Inzidenz unter 50 sollen nach Pfingsten unter anderem die Kontaktbeschränkungen deutlich gelockert werden. Auch Kinos oder Theater dürfen dann mehr Besucher empfangen. (mz)