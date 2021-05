Corona-Inzidenz pendelt sich in Sachsen-Anhalt um 120 ein

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 125,9 nach 122,1 am Sonntag und 123,3 am Samstag. Binnen 24 Stunden wurden den Angaben zufolge 263 neue Infektionen gemeldet und kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Bundesweit wurden 6 922 neue Fälle erfasst. Der Sieben-Tage-Wert ging am Montag leicht auf 119,1 hoch. Am Sonntag hatte er noch bei 118,6 gelegen, am Samstag bei 121,5.

In Magdeburg ist am Sonntag die Bundes-Notbremse gefallen - dort hatte der Sieben-Tage-Wert bereits fünf Wochentage in Folge unter der 100er-Marke gelegen. Am Montag wies das RKI wieder einen vergleichsweise geringen Sieben-Tage-Wert von 68,6 für die Landeshauptstadt aus. Dort sind am Sonntag die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weggefallen, es dürfen sich wieder deutlich mehr Menschen treffen und die Außengastronomie darf wieder öffnen. Gäste brauchen aber einen negativen Corona-Test, wenn sie nicht vollständig geimpft oder nachweislich genesen sind. Von Montag an ist erneut das Einkaufen im Einzelhandel möglich - mit Termin, aber ohne Test. (dpa)