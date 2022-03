Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder leicht gestiegen

Magdeburg - Bei den Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt ist derzeit auf hohem Niveau kein eindeutiger Trend erkennbar. Nach einem Rückgang am Vortag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag wieder eine leicht gestiegene Inzidenz. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag demnach bei 1715,1 (Mittwoch: 1684,5). Das war nach Mecklenburg-Vorpommern der zweithöchste Wert aller Bundesländer. Deutschlandweit lag die Inzidenz bei 1388,5.

Laut RKI kamen in den vergangenen 24 Stunden in Sachsen-Anhalt 8200 Neuinfektionen hinzu. Es wurden fünf neue Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt somit 4815 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die höchste Inzidenz meldete am Donnerstag der Landkreis Harz mit 2213,5, die niedrigste der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 1311,6.