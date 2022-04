Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt stagniert

Magdeburg - Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hat sich binnen 24 Stunden kaum verändert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 907,1 an. Am Donnerstag hatte der Wert bei 904,6 gelegen und am Mittwoch bei 932,0. Bundesweit sank die Inzidenz auf 1001,5.

Binnen 24 Stunden kamen in Sachsen-Anhalt 4188 neu gemeldete Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Dazu wurden fünf weitere Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 5143 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist laut RKI zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.