Corona-Inzidenz erreicht in Magdeburg neuen Rekordwert

Am Mittwoch meldete das RKI 136 neue Corona-Fälle für Magdeburg.

Magdeburg - Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) ist stinksauer über das, „was in Berlin passiert“. Das Auslaufen der pandemischen Lage „ist ganz grober Unfug“, erklärte er am 10. November 2021 mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen in Magdeburg. Gleichzeitig appelliert er für eine Impfpflicht für alle sowie 2G. Tests seien nur eine Hilfskrücke.