Halle (Saale) - Die Corona-Inzidenz für Sachsen-Anhalt bewegt sich weiter in Richtung 50. Für Montag meldete das Robert-Koch-Institut eine landesweite 7-Tage-Inzidenz von 53,4. Das ist noch einmal etwas weniger als am Sonntag. Sachsen-Anhalt steht damit weiterhin besser da als der Bundesdurchschnitt.

Laut RKI wurden von Samstag auf Sonntag 97 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie labortechnisch nachgewiesenen Fälle auf 97.723. Zudem wurden 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert.

Am besten ist die Lage im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der eine Inzidenz von nur noch 18,3 meldet. Unter 50 liegen auch Halle (43,1), Salzlandkreis (43,4), Magdeburg (44,2) und Jerichower Land (49,1). Die übrigen Landkreise liegen zwischen 50 und 100, wobei der Landkreis Harz mit aktuell 78,8 die landesweit höchste Inzidenz aufweist.

Das Robert-Koch-Institut schränkt die Gültigkeit der Zahlen jedoch ein. Aufgrund des Feiertages kann es zu Meldeverzögerungen kommen, so das RKI. Grund ist, dass an Wochenenden und Feiertagen zum einen weniger getestet wird, es weniger Laboruntersuchungen gibt und zudem nicht jede Stelle ihre Zahlen sofort meldet.

Das gilt auch fürs Impfen. Da meldet das Gesundheitsministerium für Samstag lediglich 742 Corona-Impfungen in Sachsen-Anhalt. Hier fehlen aber erwiesen die in Halle am Samstag durchgeführten Impfungen. (mz)