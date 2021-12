Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen wieder leicht gestiegen. Am Samstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit 888,9 an, nachdem er am Freitag bei 884,1 gelegen hatte. Unter der Woche hatte der Wert bereits über 900 gelegen.

Sachsen-Anhalt war laut aktuellen RKI-Zahlen auch am Samstag das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz nach Sachsen (1036,2) und Thüringen (1020,8). Bundesweit gab das RKI einen Wert von 402,9 an. Die Zahlen könnten allerdings auch höher liegen, da zuletzt die Gesundheitsämter mit dem Melden der Infektionen nicht mehr hinterher kamen.

Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 3979 neue Corona-Fälle gemeldet. 21 weitere Todesopfer wurden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.