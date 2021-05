Corona in Sachsen-Anhalt: Lockdown - Haseloff verteidigt Zustimmung für Verschärfungen der Corona-Regeln

Wenn man seine Fragezeit aufgebraucht hat, kann man zumindest noch Theater spielen. Also erhebt sich der AfD-Abgeordnete Matthias Büttner und nimmt vor den Augen der Landtagspräsidentin militärische Haltung an.

Mit roboterhaften Bewegungen setzt er eine FFP2-Maske auf - und genießt nun das Feixen seiner Fraktionskollegen. Den weißen Mund-Nase-Schutz hatte Präsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) auf jeden Platz legen lassen, das Tragen ist ab sofort auch im Plenarsaal Pflicht, sobald ein Abgeordneter seinen Platz verlässt.

Die AfD macht sich einen Jux daraus: Mal tut ein Abgeordneter so, als könne er die Plastikfolie nicht entfernen; mal trägt ein anderer den Stoff demonstrativ unter der Nase.

AfD-Fraktionschef: „Diese Dinger bringen nichts“

„Wir müssen an immer mehr Orten Maske tragen, obwohl diese Dinger überhaupt nichts bringen“, ereifert sich AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner später unter johlender Zustimmung seiner Kollegen.

Seine Fraktion hatte die Sondersitzung des Landtags beantragt, um den seit Montag geltenden Teil-Lockdown zu debattieren. Fast zeitgleich hatte auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Regierungserklärung angemeldet. Die weitreichende Einschränkung privater Kontakte sollte nicht allein den Regierungschefs überlassen bleiben, auch der Landtag soll nun mitreden. Doch schnell zeigt sich: Die Meinungen über den richtigen Kurs gehen weit auseinander.

Teil-Lockdown: Haseloff kann den Unmut vieler Menschen verstehen

Haseloff versucht es mit einer nüchternen, emotionslos vorgetragenen Rede. Er könne den Unmut vieler Menschen verstehen, sagt er, die Einschränkungen seien bedauerlich. Aber: „Wenn wir jetzt nicht gehandelt hätten, würden wir auf den Intensivstationen bald chaotische Verhältnisse haben.“ Es sei möglich, den Trend steigender Infektionszahlen umzudrehen, versicherte er. Danach werde die Landesregierung zum „Sachsen-Anhalt-Weg“ weitgehender Lockerungen zurückkehren, verspricht Haseloff.

Emotional wurde der Regierungschef erst bei Nachfragen der AfD. Was habe Haseloff gemeint, als er von den Bürgern „gegenseitige Sozialkontrolle“ gefordert habe, wird er gefragt. Sollen jetzt Bürger bespitzelt werden? Haseloffs Stimme wird nun laut. „Wollen wir etwa zu einer Wegseh-Gesellschaft werden“, fragt er. „Wollen wir auch wegsehen, wenn Scheiben eingeschlagen werden?“ Genauso sei es richtig, andere zum korrekten Tragen einer Maske aufzufordern, um Menschenleben zu schützen.

„Die aktuellen Maßnahmen sind richtig, und sie kommen eher zu spät als zu früh“

Bei den seit Montag geltenden Einschränkungen, von der Schließung der Gaststätten und Theater bis zur Obergrenze für private Kontakte, ist es allerdings nicht Haseloffs CDU, die im Lauf der Debatte uneingeschränkte Unterstützung erklärt. Es sind vielmehr SPD und Grüne. „Die aktuellen Maßnahmen sind richtig, und sie kommen eher zu spät als zu früh“, sagt Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Das „Gejammere“ der AfD sei „völlig unangebracht“. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sekundiert: „Die Einschränkungen sind richtig, notwendig, angemessen und maßvoll.“

CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt verkündet in seiner Rede zwar Unterstützung für die Beschlüsse der Regierungschefs. Auf Nachfrage des linken Abgeordneten Wulf Gallert bestätigt er, dass dies aber nicht unbeschränkt gelte. Viele Augen richten sich in diesem Moment auf Borgwardts Vize Ulrich Thomas. Er hatte einen offenen Brief unterzeichnet, der die Bundes- und die Landesregierung auffordert, die Entscheidung „umgehend“ zu überdenken und die Corona-Bekämpfung künftig dezentral anzugehen.

AfD spricht vom „Todesstoß“

Die AfD als größte Oppositionspartei lehnt den befristeten Teil-Lockdown rundheraus ab. Die Kenia-Koalition versetze der Wirtschaft damit „den Todesstoß“, behauptete Fraktionschef Kirchner. Die Runde der Kanzlerin und Ministerpräsidenten nannte er „Merkels Corona-Kriegskabinett“.

Die Linke schickt ihre designierte Spitzenkandidatin in die Debatte, Vize-Fraktionschefin Eva von Angern. Ihre Partei unterstütze die Verordnung der Landesregierung grundsätzlich, sagt sie. Der von der Linken eingebrachte Antrag spricht allerdings eine andere Sprache: Er fordert eine Wiederöffnung der Gastronomie und der Kultur, sofern die Einrichtungen ein genehmigtes Hygienekonzept vorlegen könnten. Der Alternativantrag der AfD ist in diesem Punkt nicht weit davon entfernt. Beide Anträge werden am Ende einstimmig zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. (mz)