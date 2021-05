Corona in Sachsen-Anhalt: Immer weniger Neuinfektionen - Inzidenz sinkt

Bereits am Freitag lagen alle Kreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt unter dem Wert von 100.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt meldet immer weniger Corona-Neuinfektionen und steuert auf eine Inzidenz von 50 zu. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 57,7 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner für das Land. Am Freitag hatte der Wert landesweit bei 61,1 nach 62,9 am Vortag gelegen. Bereits am Freitag lagen alle Kreise und kreisfreien Städte unter dem Wert von 100.

Laut RKI wurden von Freitag auf Samstag 152 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie labortechnisch nachgewiesenen Fälle auf 97 515. Zudem wurden 8 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Für ganz Deutschland nannte das RKI eine Inzidenz von 66,8. Im Vergleich zum Vortag wurden 7082 neue Infektionen gemeldet. (dpa)