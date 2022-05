Corona-Impfstoff wird in Sachsen-Anhalt zum Ladenhüter - Gesundheitsministerin rügt Erzieherinnen

Die Zahl der neu Geimpften fällt in Sachsen-Anhalt auf den niedrigsten Wert seit 15 Wochen. Ministerin Grimm-Benne kritisiert die Beschäftigten in Kitas.

Magdeburg/MZ - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt Sachsen-Anhalts Impfkampagne nur noch langsam voran. Das zeigen Daten, die das Landesgesundheitsministerium auf MZ-Anfrage bereitgestellt hat. Bei den Erstimpfungen erreichte das Land Ende April/Anfang Mai den Höhepunkt, als in einer Woche fast 100.000 Menschen versorgt wurden. Seither fallen die Zahlen deutlich: In der vergangenen Woche entschieden sich nur noch 17.000 Ungeimpfte für die Immunisierung.

Bei den Zweitimpfungen deutet sich - mit etwas Verzögerung - die gleiche Entwicklung an. Hier lag der Scheitelpunkt Anfang Juni bei 106.000 Impfungen. In der vergangenen Woche waren es nur noch 64.000. Rechnet man Erst- und Zweitimpfungen zusammen, erzielten die Impfärzte in Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche den niedrigsten Wert seit 15 Wochen.

In den Impfzentren gibt es immer mehr Leerlauf. Der Landkreis Wittenberg etwa könnte täglich mehr als 500 Menschen versorgen - es kommen aber nur etwa halb so viele. Im Saalekreis berichtet der Landarzt Thomas Dörrer, er habe am Donnerstag erstmals Impfstoff wegwerfen müssen, weil kein Interessent zu finden gewesen sei. Auch Kollegen sei es bereis so gegangen, sagte er - „schade um das gute Zeug“.

Angebot für Sportfans: Magdeburg impft vor Stadion

Vollständig geimpft sind 49,9 Prozent, Ziel sind 80 Prozent. Die Quote sei „noch nicht zufriedenstellend“, räumte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ein. Sie schätze die grundsätzliche Bereitschaft hoch ein. Aber: „Viele Menschen sind angesichts niedriger Inzidenzen noch unentschlossen und erleben aktuell kaum noch Einschränkungen im Alltag.“ Nötig seien niedrigschwellige Angebote. „Die Menschen müssen sich unkompliziert und schnell immunisieren lassen können“, sagte sie der MZ.

Viele Kommunen schicken ihre Impfteams mittlerweile an die frische Luft. Dessau-Roßlau etwa bot den Piks am Freitag auf dem Marktplatz an. In Magdeburg können sich Fußballfans an diesem Sonnabend vor dem Drittliga-Spiel des FC Magdeburg gegen Freiburg II vor dem Stadion impfen lassen.

Niedrige Impfquote: Grimm-Benne rügt Erzieher

Hoffnung setzt Grimm-Benne auch auf die Öffnung der Impfzentren für Kinder ab zwölf Jahren. Seit dieser Woche dürfen Kommunen diesen Weg gehen. Ein flächendeckendes Angebot gibt es aber noch nicht. „Wir prüfen das, sind aber noch nicht zu einer Entscheidung gekommen“, sagte etwa Wittenbergs Landkreissprecher Ronald Gauert.

Auch der Landkreis Mansfeld-Südharz kann nicht sagen, wann Eltern ihre Kinder ins Impfzentrum bringen können. „Die Kassenärztliche Vereinigung hat uns signalisiert, dass es dauern kann, bis sich impfbereite Ärzte finden“, sagte Behördensprecher Uwe Gajowski. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bislang keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder ausgesprochen und rät zu diesem Schritt nur bei bestimmten Vorerkrankungen oder bei gefährdeten Personen im Umfeld. Die Landkreise fühlen sich von Grimm-Benne nicht eingebunden. „Das Land hat uns mit seiner Entscheidung überrascht“, heißt es etwa aus Wittenberg.

Sepp Müller richtet Appell an Stars aus Sprt und TV

Eine Impfpflicht lehnt Gesundheitsministerin Grimm-Benne weiterhin ab. Kritik übte sie an der schwachen Impfbereitschaft in Kitas. „Ich persönlich habe wenig Verständnis, wenn es Beschäftigte in Kindereinrichtungen gibt, die Impfangebote ausschlagen, ohne dass zum Beispiel medizinische Gründe entgegenstehen“, sagte sie der MZ. „Ich appelliere ausdrücklich an diejenigen, die noch zögern und unsicher sind, sich mit der Impfung wirklich auseinanderzusetzen.“ Als Vorbild nannte Grimm-Benne die Impfbereitschaft beim Personal in Krankenhäusern und an Schulen.

Aus der CDU-Bundestagsfraktion kommt der Ruf nach einer Werbekampagne gezielt für junge Menschen. Der Wittenberger Abgeordnete Sepp Müller fordert Stars wie den FC-Bayern-Spieler Thomas Müller, den Schauspieler Elyas M’Barek und den Influencer Rezo auf, sich dafür zur Verfügung zu stellen. „Mit denen erreichen wir die junge Generation 1.000 Mal besser als mit Appellen der Ministerpräsidenten“, sagte Müller der MZ. Werbefiguren wie Uschi Glas seien „bei allem Respekt“ für Jugendliche ungeeignet.