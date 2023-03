Nachtleben nach Corona: So hat sich die Feierkultur in Sachsen-Anhalt verändert

Halle (Saale)/MZ - In blaues und rotes Neon-Licht ist die verschnörkelte Stuckdecke getaucht. Treibende Bassklänge geben den Takt vor, ihr Lockruf ist schon weit vor dem Clubeingang hörbar. Viele junge Menschen in Halle sind ihm in dieser Samstagnacht gefolgt. In den Räumen der Diskothek tanzen, trinken und flirten sie ausgelassen. Allerdings fällt etwas auf: Zwischen den einzelnen Gruppen von Tänzern ist noch deutlich Platz. Die Treppe und der Flur – wo sich sonst auch die Gäste drängen und hin und her wandern – bleiben die meiste Zeit leer.