CDU startet Sondierungsgespräche

Magdeburg - Zwei Wochen nach der Landtagswahl beginnen die Sondierungsgespräche für die nächste Landesregierung. Die CDU als stärkste Partei hat drei mögliche Koalitionspartner eingeladen: Am Montag kommt die SPD zu Gesprächen, am Dienstag die FDP, am Mittwoch erscheinen Vertreter der Grünen.