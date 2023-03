Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Koalition hat sich am Mittwochabend in vertraulicher Sitzung auf eine bessere Bezahlung für Grundschullehrer verständigt. Nach MZ-Informationen soll die Besoldung aller Grundschullehrer ab dem Schuljahr 2023/24 schrittweise angehoben werden, sodass sie bis zum Sommer 2025 auf E13-Niveau steht. Das ist die Gehaltsstufe, in der auch schon Gymnasial- und Sekundarschullehrer in Sachsen-Anhalt bezahlt werden.

