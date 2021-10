CDU-Landeschef Schulze mit schlechterem Ergebnis wiedergewählt

Leuna/MZ - - Der Landeswirtschaftsminister Sven Schulze wurde beim Parteitag der sachsen-anhaltischen CDU am Samstag in Leuna (Saalekreis) erneut zum Landesvorsitzenden seiner Partei gewählt. Er erhielt allerdings lediglich 76,88 Prozent der Stimmen - obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte. Erst im April war Schulze mit 79 Prozent zum Nachfolger des zurückgetretenen Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht gewählt worden. Zu seinem schlechteren Abschneiden sagte Schulze: „Das ist ein faires Ergebnis und spiegelt die Situation der CDU in Deutschland.“ Er bekam nach der Wahl einen Kompass überreicht und kommentierte das so: „Den brauchen wir auch in der CDU.“

Vor seiner Wahl kritisierte Schulze in Leuna das Bundestagswahlergebnis der Union als „Katastrophe“. „Das Ergebnis sollte uns zum Nachdenken anregen“, sagte Schulze. „Wir müssen begreifen, was da passiert ist“, sagte er mit Blick auf das schlechte Abschneiden der Union. In Richtung der Bundestagskandidaten seiner Partei sagte er aber: „Es hat nicht an euch gelegen.“

Den Grund sah der 42-Jährige vielmehr auf der Bundesebene. Kämpferisch forderte er anwesende TV-Teams auf, für seine Kritik „einen Livestream Richtung Konrad-Adenauer-Haus und Düsseldorfer Staatskanzlei“ zu öffnen. Es habe die Geschlossenheit in der Union gefehlt und die Basis sei nicht einbezogen worden. Ausdrücklich rügte er die Art, wie Armin Laschet im CDU-Bundesvorstand als Spitzenkandidat bestimmt wurde: „Es kann nicht der richtige Weg sein, nachts um 0.30 Uhr in relativ kleiner Runde zu entscheiden, wer Spitzenkandidat wird.“ Künftig müssten mindestens die Vorsitzenden der Kreisverbände bei der Kandidatenkür einbezogen werden.

Schulze monierte auch, dass seine Partei versäumt habe, im Wahlkampf speziell auf die Probleme im Osten einzugehen. „Wo waren die Themen für Ostdeutschland? Ich habe sie nicht gesehen“, so Schulze. In Sachsen-Anhalt habe die CDU wenigstens auf den beliebten Ministerpräsidenten Reiner Haseloff zurückgreifen können. Künftig müssten „wir als Ostdeutsche mehr Berücksichtigung finden“, forderte Schulze in Richtung Bundespartei.

Bei den weiteren Vorstandswahlen wurde Mario Karschunke zum Generalsekretär gewählt. Der Posten war vakant, seit Schulze zum Vorsitzenden aufgerückt war. Der 50-jährige Karschunke aus dem Salzlandkreis war bisher Mitgliederbeauftragter und erhielt nun 73,68 Prozent der Stimmen.

Als Stellvertreter wurden der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder (86,72 Prozent der Stimmen), die Harzer Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer (78,13 Prozent) und der hallesche Landtagsabgeordnete Marco Tullner (67,19 Prozent) wiedergewählt. Zudem wurde Ex-Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (64,06 Prozent) zur Stellvertreterin gewählt. Ihr Posten war auf Betreiben Schulzes in Leuna erst neu geschaffen worden, bislang hatte die Landes-CDU nur drei Vizes.