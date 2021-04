CDU-Fraktion kritisiert geplante Schließung von Wilo-Werk

Oschersleben/Magdeburg - Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die geplante Schließung des Werks von Pumpenhersteller Wilo in Oschersleben (Landkreis Börde) kritisiert. Diese Ankündigung komme überraschend, da sie nicht der finanziellen Lage des Mutterkonzerns entspreche, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Ulrich Thomas, am Mittwoch in Magdeburg. Zudem sei der Standort Oschersleben stets profitabel gewesen.

Sein Fraktionskollege Guido Heuer sagte, eine Schließung des Standorts sei für die strukturschwache Region eine Katastrophe. Wilo sei nicht nur Arbeitgeber, sondern auch ein wirtschaftlicher Hoffnungsträger. „Jetzt ist die Landesregierung gefordert, schnellstmöglich Kontakt mit der Konzernleitung aufzunehmen.“

Das Unternehmen hatte angekündigt, das Werk in Oschersleben bis Ende März 2022 zu schließen. Die bislang in der Börde angesiedelte Produktion werde in die Werke nach Laval in Frankreich sowie nach Hof in Bayern verlagert. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass in Oschersleben Investitionen unter anderem im Bereich der IT-Infrastruktur notwendig seien, „die im Sinne der gesamten Unternehmensgruppe betriebswirtschaftlich nicht zu verantworten sind“. Zudem sei fraglich, ob dort langfristig genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stünden.

Von der Schließung betroffen sind rund 120 Mitarbeiter. Man wolle zeitnah mit dem Betriebsrat Verhandlungen zu einem Sozialplan aufnehmen, hieß es. Dem möglichen Wunsch der Beschäftigten in Oschersleben nach einer Weiterbeschäftigung an anderen Standorten stehe die Wilo Gruppe „grundsätzlich sehr positiv gegenüber.“ (dpa/sa)