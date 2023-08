Das Bundeskabinett will den umstrittenen Gesetzentwurf für eine Cannabis-Legalisierung auf den Weg bringen. Was das für Sachsen-Anhalt bedeuten würde.

Halle (Saale) - Mal sind es 1.800 Pflanzen im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Fischbeck, dann wieder 2.100 Pflanzen im früheren Verwaltungsgebäude der Telekom in Stendal. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein Sonderkommando der Polizei irgendwo im Land eine mehr oder weniger große Cannabis-Plantage aushebt - gleichzeitig mehren sich die Stimmen in der politischen Landschaft, die eine Freigabe von Marihuana unter kontrollierten Bedingungen fordern. Jetzt will das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf für eine Cannabis-Legalisierung auf den Weg bringen.