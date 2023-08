Ein Bürgerrat zum Thema Ernährung soll die Stimme des Volkes in der Berliner Politik stärken. Unter den 160 ausgelosten Teilnehmern sind auch zwei Quedlinburgerinnen. Wie sie auf der Projekt blicken und wofür sie sich in der Hauptstadt stark machen wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/Berlin/MZ - In einer Sache sind sich die beiden Frauen aus dem Harz schon mal einig: Für besonders politisch engagiert halten sich die Quedlinburgerinnen nicht. Klar, sie gehe wählen, sagt Lisa Schmidt. „Aber die große Politik erscheint weit weg.“ Biggy Kewitsch geht es ähnlich: „Ich bin nicht die Politikinteressierteste.“ Vieles, was in Berlin entschieden werde, könne sie nicht nachvollziehen. Doch ihre Beziehung zur Politik könnte sich bald ändern. Sie sind seit kurzem Mitglieder des sogenannten Bürgerrates zum Thema Ernährung. Die Quedlinburgerinnen werden künftig in der Hauptstadtpolitik mitmischen – zumindest ein wenig.