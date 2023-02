Übung mit Schützenpanzer Puma Bundeswehr-Unfall bei Gardelegen: Zwölf Soldaten verletzt

Bei einem schweren Unfall mit zwei Schützenpanzern Puma sind am Mittwoch im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt (GÜZ) in Letztlingen bei Gardelegen zwölf Soldaten verletzt worden.