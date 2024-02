Verdächtige Flugdrohnen werden immer häufiger über Bundeswehr-Standorten gesichtet – auch in Sachsen-Anhalt. Sollen ukrainische Ausbildungsmissionen ausgekundschaftet werden?

Soldaten am Bundeswehr-Standort Klietz: Zuletzt nahmen illegale Drohnenflüge an Truppenübungsplätzen und Kasernen zu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Weil die Bundeswehr immer häufiger verdächtige Drohnenflüge über Truppenübungsplätzen registriert, rüstet sie sich gegen Militärspionage. Das gilt auch für Bundeswehrstandorte in Sachsen-Anhalt: In Altengrabow (Jerichower Land) trainiert die Bundeswehr Panzereinsätze, in Klietz (Landkreis Stendal) bildet sie ukrainische Soldaten aus. Die Militärstandorte werden nun bewusst gegen verbotene Spionagedrohnen geschützt, wie das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr der MZ bestätigte.