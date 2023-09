In Sachsen-Anhalt entscheiden sich junge Menschen häufiger für den Dienst an der Waffe. Welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine darauf hat.

Die Truppe hat mehr Zulauf in Sachsen-Anhalt: Deutliches Plus beim Freiwilligen Wehrdienst

Halle/MZ - Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine ist das Interesse an der Bundeswehr gewachsen. Im vergangenen Jahr traten 475 Menschen aus Sachsen-Anhalt ihren Dienst bei der Truppe an, das waren rund 13 Prozent mehr als noch 2021. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin auf MZ-Anfrage mit. Seit der Corona-Pandemie hatte die Armee zuvor einen stetigen Schwund an neuen Soldaten verzeichnet.