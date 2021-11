corona-pandemie Bund-Länder-Treffen bereits am Dienstag: Ergebnisse im Live-Stream mit Haseloff ab 16.30 Uhr

Bereits am Dienstag wollen sich Bund und Länder gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Olaf Scholz über die Corona-Lage beraten. Ab 16.30 Uhr will sich anschließend Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff in einer Live-Pressekonferenz äußern.