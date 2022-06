Buchfinken singen im Harz: Alte Tradition zieht viele Gäste an

Zum Finkenmanöver 2022 in Benneckenstein, waren wieder über 20 Teilnehmer und zahlreiche Schaulustige gekommen. Seit nachweislich über 130 Jahren zieht es die Benneckensteiner jährlich am zweiten Pfingstfeiertag hinaus in den Wald, zu einem Wettbewerb, wie er außergewöhnlicher nicht sein kann - dem Sangeswettbewerb der Buchfinkenhähne.Foto: Matthias Bein/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost/

dpa