Für viele Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt lohnt sich der Blick auf den Kalender 2023. Mit guter Feiertags- und Brückentagsplanung springt mehr Freizeit für Sie und die Familie heraus. Diese Termine sollten Sie beachten.

Brückentage 2023: So holen Sie in Sachsen-Anhalt mehr aus ihrem Urlaub heraus

Brückentage bieten Arbeitnehmern die Möglichkeit, mit wenigen Urlaubstagen an mehr Freizeit zu gelangen.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR/dpa - Freizeit ist bekanntermaßen enorm wichtig für die Erholung, aber meist knapp bemessen: Deshalb gehört die Urlaubsplanung für viele Menschen zu den wichtigsten Dingen im Leben.

Brückentage für mehr freie Tage nutzen

Wer seine Urlaubstage optimal nutzen möchte, sollte deshalb unbedingt die sogenannten Brückentage berücksichtigen. Je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, können dann pro Jahr etliche zusätzliche freie Tage am Stück herausspringen.

Denn liegen die gesetzlichen Feiertage auf einem Donnerstag oder Dienstag, können sich Arbeitnehmer mit nur einem Urlaubstag ein langes Wochenende von vier Tagen sichern.

Wir erklären, was es mit Brückentagen auf sich hat und welche Termine Sie in Sachsen-Anhalt bei der Urlaubsplanung beachten sollten.

Mehr Urlaub dank Feiertag: Was sind Brückentage?

Als Brückentag (oder Fenstertag) bezeichnet man Arbeitstage, die zwischen einem Feiertag und einem meist ohnehin arbeitsfreien Tag (Samstag oder Sonntag) liegen.

Typische Brückentage in Deutschland sind etwa die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sowie der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Durch regionale Feiertage kann es je nach Bundesland unterschiedlich viele Brückentage im Jahr geben.

Brückentage 2023 in Sachsen-Anhalt: Feiertage für mehr Urlaub im Überblick

Neben bundesweiten Feiertagen gibt es in Deutschland auch Festtage, die nur in einzelnen Bundesländern begangen werden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht von Feiertagen und Brückentagen mit Fokus auf Sachsen-Anhalt.

Heilige Drei Könige (6. Januar)

Menschen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern profitieren zum Jahresbeginn von einem verlängerten Wochenende. Die Heiligen Drei Könige (6. Januar) gelten in diesen Bundesländern als Feiertag. Der Termin fällt in diesem Jahr auf einen Freitag

Ostern 2023 (9. und 10. April)

Über Ostern können Sie mit acht Urlaubstagen doppelt so viele freie Tage am Stück gewinnen. Dank Karfreitag und Ostermontag empfiehlt es sich, vom 3. bis 6. und vom 11. bis 16. April frei zu machen.

Tag der Arbeit (1. Mai)

Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr auf einen Montag und bietet Arbeitnehmern ein verlängertes Wochenende.

Pfingsten (28. und 29. Mai)

Pfingstsonntag fällt in diesem Jahr auf den 28. Mai, auch der Pfingstmontag (29. Mai) gilt als gesetzlicher Feiertag.

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

Der Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr an einem Dienstag begangen. Der Montag bietet sich daher als Brückentag an, um mit nur einem Tag Urlaub vier Tage Freizeit zu erhalten.

Reformationstag (31. Oktober)

Auch der Reformationstag fällt 2023 auf einen Dienstag. Wer am Montag einen Urlaubstag einlegt, bekommt dafür ein doppelt so langes Wochenende.

Weihnachten 2023 und Neujahr

Die Weihnachtsfeiertage fallen diesmal auf einen Montag beziehungsweise Dienstag. Mit drei Urlaubstagen (vom 27. bis 29. Dezember) sind demnach zehn freie Tage am Stück möglich, weil Neujahr (1. Januar) ebenfalls auf einen Montag fällt.

Übersicht Feiertage 2023 in Sachsen-Anhalt

Feiertag Datum Wochentag Neujahr 01.01.2023 Sonntag Heilige Drei Könige 06.01.2023 Freitag Karfreitag 07.04.2023 Freitag Ostermontag 09.04.2023 Montag Tag der Arbeit 01.05.2023 Montag Christi Himmelfahrt 18.05.2023 Donnerstag Pfingstmontag 29.05.2023 Montag Tag der Deutschen Einheit 03.10.2023 Dienstag Reformationstag 31.10.2023 Dienstag 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2023 Montag 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2023 Dienstag Neujahr 01.01.2024 Montag Heilige Drei Könige 06.01.2024 Samstag

Ferien 2023 und 2024 in Sachsen-Anhalt im Überblick

Wer schulpflichtige Kinder hat, sollte bei der Urlaubsplanung auch die Ferien im Blick haben. Hier finden Sie alle Ferien-Termine 2023 und 2024 in Sachsen-Anhalt im Überblick.

Recht auf Urlaub: Hat man am Brückentag frei?

Brückentage sind in arbeitsrechtlicher Hinsicht ganz normale Urlaubstage. Eine gesonderte Regelung, dass sie bevorzugt zu gewähren sind, gibt es demnach nicht. Darauf weist das Fachportal „Haufe.de“ hin.

Für Brückentage gelten also die gleichen Regelungen wie für alle anderen Urlaubstage auch. Die Vorschriften hierzu finden sich im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), Tarifverträge und Arbeitsverträge können weitere Regelungen enthalten.

Grundsätzlich sollte der Arbeitgeber den Urlaub allerdings zusammenhängend gewähren. Wann und ob Urlaub möglich ist, hängt aber von Gegebenheiten im Betrieb und den Interessen der anderen Beschäftigten ab.