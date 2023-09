Kunsthandel Alexander der Falsche? Wie das Abbild des antiken Eroberers von Sachsen-Anhalt aus für Wirbel sorgt

Ein Bronzebildnis Alexanders des Großen wurde einst in Stendal als Sensation gezeigt und verschwand danach spurlos, nun tauchte es plötzlich in Griechenland wieder auf. Doch es gibt Zweifel an der Echtheit. Was ein mysteriöser „Spanischer Meister“ damit zu tun hat.