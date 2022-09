Wegen steigender Energiepreise erlebt Brennholz einen Boom. Doch die meisten Händler sind ausverkauft. Und in den Wälder machen sich Kriminelle zu schaffen.

Vorrat für den Kamin: Siegmar Herrmann lädt in Krina (Anhalt-Bitterfeld) Holzscheite auf seinen Anhänger. Mit ihnen will er den Winter über heizen.

Krina/MZ - Das Kreischen der Sägen hallt über das Firmengelände des Forstbetriebs Sedlmayer in Krina (Anhalt-Bitterfeld). Auf dem Hof für die Brennholzdirektvermarktung sind Berge von Hackschnitzeln aus Holz zu sehen, gerade wurden frische Baumstämme aus der Dübener Heide angeliefert. Das Herz der Anlage ist dieser Tage die Spaltmaschine: Unablässig fallen gesägte Holzscheite über ein Förderband in grüne Gitterboxen. „So geht das den ganzen Tag. Wir haben noch nie so viel produziert“, sagt Anja Sedlmayer. „Wir schaffen es fast nicht, mal eine Mittagspause zu machen.“