Brennende Zigarette soll Ursache für Hochhausbrand sein

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Magdeburg - Das Feuer in einem Magdeburger Hochhaus ist nach Einschätzung von Brandursachenermittlern auf fahrlässige Brandstiftung zurückzuführen. Als Ausbruchsort wurde ein Sessel ausgemacht, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Magdeburg. Vermutlich habe der Bewohner der Wohnung eine Zigarette fallen oder liegen gelassen. Die Ermittlungen hätten sich sehr schwierig gestaltet, weil die Wohnung stark vermüllt gewesen sei, viel Unrat habe Feuer gefangen.

Der Brand war am späten Samstagabend im neunten Stockwerk des Hochhauses im Norden der Stadt ausgebrochen. Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt mussten 62 Menschen das Hochhaus verlassen, sie konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung ist zunächst unbewohnbar.