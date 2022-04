Brandstiftung an Polizeiauto in Magdeburg: Beamte suchen Zeugen

Magdeburg (vs) - Ein Funkwagen der Bundespolizei hat in der Nacht zum Freitag, 15. April, vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg gebrannt. Durch den Brand entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Nach kurzer Fahndung konnte in der Nähe des Tatorts ein 33-Jähriger festgenommen werden. Es erhärtete sich laut Polizei der Tatverdacht der Brandstiftung gegen den Mann, der bereits wegen Sachbeschädigung an einem anderen Polizeifahrzeug polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft Magdeburg aufgrund fehlender Haftgründe zunächst entlassen.