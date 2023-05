Brandanschlag in Halle „Ich bin erschüttert“ – Wie SPD-Politiker Karamba Diaby seit Jahren Hass und Hetze trotzt

Die Attacke auf das Büro von Karamba Diaby in Halle ist der Höhepunkt einer Serie von Angriffen auf Politiker. Drohungen begleiten die Karriere des gebürtigen Senegalesen seit jeher – abfinden will er sich damit nicht. Welche Details über die Tat in Halle bekannt sind und wie der SPD-Politiker mit dem Angriff umgeht.